Осьминин Флегонт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осьминина Александра Флегонтовна
Мать ребёнка: Осьминина Неизвестно неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарвид Павла Флегонтовна
Мать ребёнка: Осьминина Неизвестно неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осьминин Иван Флегонтович
Мать ребёнка: Осьминина Неизвестно неизвестно
Смерть
Неизвестно