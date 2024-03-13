Осьминин Флегонт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осьминин Флегонт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осьминина Александра Флегонтовна

Мать ребёнка: Осьминина Неизвестно неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарвид Павла Флегонтовна

Мать ребёнка: Осьминина Неизвестно неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осьминин Иван Флегонтович

Мать ребёнка: Осьминина Неизвестно неизвестно

Смерть
Неизвестно
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