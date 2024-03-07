Левченко (Ладыжинская) Соломея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1849 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
22.03.1850 ст.
Дочь: Левченко Дарья Исаакиевна
Отец ребёнка: Левченко Исаакий Кириллович
Рождение ребёнка
19.11.1853 ст.
Дочь: Левченко Мария
незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно