Левченко (Ладыжинская) Соломея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Ладыжинская) Соломея Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1849 ст.

Муж: Левченко Исаакий Кириллович

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
22.03.1850 ст.

Дочь: Левченко Дарья Исаакиевна

Отец ребёнка: Левченко Исаакий Кириллович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
19.11.1853 ст.

Дочь: Левченко Мария

Отец ребёнка: не указан

Погребище, Вінницька область
незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно
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