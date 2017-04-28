Сафин Мансур
Место рожденияд.Антяровка Горьковская область
Дата рождения25.02.1935
Дата смерти28.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1935
Отец: Сафин Абдулбари
Мать: Сафина Сайдя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.04.2017
Похороны
Неизвестно