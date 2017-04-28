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Сафин Мансур

Место рождения

д.Антяровка Горьковская область

Дата рождения

25.02.1935

Дата смерти

28.04.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1935

Отец: Сафин Абдулбари

Мать: Сафина Сайдя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.04.2017
Похороны
Неизвестно

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