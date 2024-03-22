Акулинин Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.02.1911 ст.
Дата смерти23.02.1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1911 ст.
Рождение ребёнка
1930
Сын: Акулинин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Акулинина Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулинина Елена Павловна
Смерть
23.02.1942
Кукуево, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Умер от ран в ХППГ 2235. Перезахоронен в с. Ильинское Западнодвинского р-на Тверской области на воинском мемориале.