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Акулинин Василий Михайлович

Место рождения

Вязовое, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

17.02.1911 ст.

Дата смерти

23.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1911 ст.

Отец: Акулинин Михаил Михайлович

Мать: Акулинина Евдокия Егоровна

Вязовое, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Акулинин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Акулинина Елена Павловна

Вязовое, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулинина Елена Павловна

Смерть
23.02.1942
Кукуево, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Умер от ран в ХППГ 2235. Перезахоронен в с. Ильинское Западнодвинского р-на Тверской области на воинском мемориале.
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