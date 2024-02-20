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Балабан Георгий Николаевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

07.07.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1906

Отец: Балабан Николай Гаврилович

Мать: Балабан Феодора Лазаревна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-165,зап.-51
Смерть
Неизвестно
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