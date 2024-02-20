Балабан Николай Гаврилович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1884
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
19.09.1904
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-53,зап.-22
Рождение ребёнка
11.04.1905
Сын: Балабан Христофор Николаевич
Мать ребёнка: Балабан Феодора Лазаревна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-89,зап.-26
Рождение ребёнка
07.07.1906
Сын: Балабан Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Балабан Феодора Лазаревна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-165,зап.-51
Рождение ребёнка
05.09.1913
Сын: Балабан Лазарь Николаевич
Мать ребёнка: Балабан Феодора Лазаревна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-13,м/к-1913г.,лист-59,зап-96
Смерть
Неизвестно