Ксения Матвеевна 24.01.1783 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ксения Матвеевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.01.1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1762 и 1763 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1783 ст.

Отец: Матфей / Матвей Мартьянович

Мать: Дарья Васильевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.01.1783 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села Рождествина вдова Мавра Ивановна Источник: Архив Государственное бюд... Показать все
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 9 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 1018 Даты до... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 11 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Раздел оп... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 12 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 Даты до... Показать все
Смерть
Неизвестно

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