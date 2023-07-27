Варламов Аркадий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Военная служба
Неизвестно
286 стрелковая дивизия; 47 запасной стрелковый полк 5 запасной стрелковой дивизии; 267 запасной стрелковый полк; 36 запасная стрелковая бригада.
Призыв на военную службу
09.02.1942
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Чебсарский РВК Вологодская обл., Чебсарский р-н
Военная награда
23.03.1945
Медаль «За отвагу». Даты подвига: 14.01.1945-06.02.1945.
Военная награда
08.04.1945
Орден Красной Звезды. Сержант. Командир отделения Отдельной зенитно-пулеметной роты, 286 стрелковой Ленинградской Краснознаменной дивизии 1-го Украинского фронта. Даты подвига: 18.03.1945.
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени.
Смерть
Неизвестно