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Говядина Мария Романовна

Место рождения

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Говядин Иван Софонович

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Говядин Иван Софонович

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Говядин Иван Софонович

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1909

Сын: Говядин Павел Иванович

Отец ребёнка: Говядин Иван Софонович

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говядин Иван Софонович

Смерть
Неизвестно
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