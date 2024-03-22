Говядина Мария Романовна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Говядин Иван Софонович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Говядин Иван Софонович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Говядин Иван Софонович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Говядин Иван Софонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно