Стрельников Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1927

Дата смерти

18.11.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрельникова Муза Михайловна

Рождение ребёнка
05.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрельникова Муза Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельникова Муза Михайловна

Смерть
18.11.1996
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