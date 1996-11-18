Стрельников Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1927
Дата смерти18.11.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрельникова Муза Михайловна
Рождение ребёнка
05.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрельникова Муза Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.1996