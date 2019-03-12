Лукашова (Кузнецова) Вера Ивановна 09.07.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукашова (Кузнецова) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1930

Дата смерти

12.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1930

Отец: Кузнецов Иван

Мать: Кузнецова Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
11.02.1957

Сын: Лукашов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Лукашов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
07.01.1959

Сын: Лукашов Петр Александрович

Отец ребёнка: Лукашов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
11.11.1960

Сын: Лукашов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Лукашов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
23.09.1962

Сын: Саратовцева Любовь Александровна

Отец ребёнка: Лукашов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
?.08.1970

Сын: Лукашов Павел Александрович

Отец ребёнка: Лукашов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
17.04.1978

Дочь: Лукашова Валя

Отец ребёнка: Лукашов Александр Михайлович

Смерть
12.03.2019
Таланово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

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