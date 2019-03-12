Лукашова (Кузнецова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1930
Дата смерти12.03.2019
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1930
Отец: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
11.02.1957
Сын: Лукашов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Лукашов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
07.01.1959
Сын: Лукашов Петр Александрович
Отец ребёнка: Лукашов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
11.11.1960
Сын: Лукашов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Лукашов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
23.09.1962
Сын: Саратовцева Любовь Александровна
Отец ребёнка: Лукашов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
?.08.1970
Сын: Лукашов Павел Александрович
Отец ребёнка: Лукашов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
17.04.1978
Дочь: Лукашова Валя
Отец ребёнка: Лукашов Александр Михайлович
Смерть
12.03.2019
Таланово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область