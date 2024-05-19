Поляева (Матвеева) Александра Васильевна 23.06.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поляева (Матвеева) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1892

Дата смерти

11.07.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1892

Отец: Матвеев Василий Ионович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Поляева Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Поляев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
22.11.1913

Дочь: Поляева Евгения Александровна

Отец ребёнка: Поляев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Поляев Иван Александрович

Отец ребёнка: Поляев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
23.05.1916

Дочь: Поляева Елена Александровна

Отец ребёнка: Поляев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
07.11.1917

Сын: Поляев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Поляев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
15.08.1922

Дочь: Поляева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Поляев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
01.05.1925

Дочь: Поляева Серафима Александровна

Отец ребёнка: Поляев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
17.01.1928

Сын: Поляев Петр Александрович

Отец ребёнка: Поляев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
27.08.1931

Сын: Поляев Борис Александрович

Отец ребёнка: Поляев Александр Васильевич

Смерть
11.07.1974

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