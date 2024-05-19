Поляева (Матвеева) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1892
Дата смерти11.07.1974
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Матвеев Василий Ионович
Мать: не указана
Дочь: Поляева Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Поляев Александр Васильевич
Дочь: Поляева Евгения Александровна
Отец ребёнка: Поляев Александр Васильевич
Сын: Поляев Иван Александрович
Отец ребёнка: Поляев Александр Васильевич
Дочь: Поляева Елена Александровна
Отец ребёнка: Поляев Александр Васильевич
Сын: Поляев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Поляев Александр Васильевич
Дочь: Поляева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Поляев Александр Васильевич
Дочь: Поляева Серафима Александровна
Отец ребёнка: Поляев Александр Васильевич
Сын: Поляев Петр Александрович
Отец ребёнка: Поляев Александр Васильевич
Сын: Поляев Борис Александрович
Отец ребёнка: Поляев Александр Васильевич