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Богданова - Лилия Бруновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Деля Борисовна

Отец ребёнка: Богданов Борис Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Анатолий Борисович

Отец ребёнка: Богданов Борис Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Лилия Борисовна

Отец ребёнка: Богданов Борис Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Богданов Борис Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Галина Борисовна

Отец ребёнка: Богданов Борис Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Валентина Борисовна

Отец ребёнка: Богданов Борис Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: - Вальтер -

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Борис Павлович

Смерть
Неизвестно

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