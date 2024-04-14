Богданова - Лилия Бруновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Деля Борисовна
Отец ребёнка: Богданов Борис Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Анатолий Борисович
Отец ребёнка: Богданов Борис Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Лилия Борисовна
Отец ребёнка: Богданов Борис Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Богданов Борис Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Галина Борисовна
Отец ребёнка: Богданов Борис Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Валентина Борисовна
Отец ребёнка: Богданов Борис Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: - Вальтер -
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно