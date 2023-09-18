Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Ермолай Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Филиппов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Андрей Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Филиппов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Филипп Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Филиппов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Филиппов

Смерть
До 1834
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