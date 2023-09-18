Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ермолай Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Филиппов
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1797
Сын: Андрей Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Филиппов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Филипп Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Филиппов
Смерть
До 1834