Кузьма Филиппов
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Филипп Иванович
Мать: Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ермолай Кузьмин
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Андрей Кузьмин
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Филипп Кузьмин
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно