Бегунова -- Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1908
Дочь: Бегунова Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Бегунов Леонтий Максимович
https://drive.google.com/file/d/1IAqgDAxvb4RY58btxXVCxs5H6wc02uQQ/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно