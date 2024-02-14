Бегунова -- Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бегунова -- Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бегунов Леонтий Максимович

Рождение ребёнка
18.03.1908

Дочь: Бегунова Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Бегунов Леонтий Максимович

https://drive.google.com/file/d/1IAqgDAxvb4RY58btxXVCxs5H6wc02uQQ/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно

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