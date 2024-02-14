Бегунов Леонтий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБегунов Леонтий Максимович

Бегунов Леонтий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бегунов Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бегунова -- Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
18.03.1908

Дочь: Бегунова Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Бегунова -- Наталья Васильевна

https://drive.google.com/file/d/1IAqgDAxvb4RY58btxXVCxs5H6wc02uQQ/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.