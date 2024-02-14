Бегунов Леонтий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бегунов Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1908
Дочь: Бегунова Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Бегунова -- Наталья Васильевна
https://drive.google.com/file/d/1IAqgDAxvb4RY58btxXVCxs5H6wc02uQQ/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно