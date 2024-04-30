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Шайдуров Лука Дмитриевич

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Шайдуров Дмитрий Ананьевич

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайдурова -- Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
20.05.1901

Дочь: Шайдурова Елена Лукиновна

Мать ребёнка: Шайдурова -- Анастасия Григорьевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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