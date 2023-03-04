Исупова Параскева Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1695
Дочь: Анна Деомидовна
Отец ребёнка: Исупов Деомид Тимофеевич
Рождение ребёнка
1696
Отец ребёнка: Исупов Деомид Тимофеевич
Рождение ребёнка
1700
Отец ребёнка: Исупов Деомид Тимофеевич
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Домна Деомидовна
Отец ребёнка: Исупов Деомид Тимофеевич
Рождение ребёнка
1705
Отец ребёнка: Исупов Деомид Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710