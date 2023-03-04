Исупова Параскева Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова Параскева Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Дочь: Анна Деомидовна

Отец ребёнка: Исупов Деомид Тимофеевич

Рождение ребёнка
1696

Сын: Исупов Карп Деомидович

Отец ребёнка: Исупов Деомид Тимофеевич

Рождение ребёнка
1700

Сын: Исупов Фёдор Деомидович

Отец ребёнка: Исупов Деомид Тимофеевич

Исуповская, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1702

Дочь: Домна Деомидовна

Отец ребёнка: Исупов Деомид Тимофеевич

Рождение ребёнка
1705

Сын: Исупов Пётр Деомидович

Отец ребёнка: Исупов Деомид Тимофеевич

Исуповская, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Деомид Тимофеевич

Смерть
После 1710
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