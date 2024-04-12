Ефремов Родка Логинов
Место рождения
Дата рожденияС 1660 по 1670
Дата смерти1725
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1660 по 1670
Отец: Ефремов Логинок Иванов
Рождение ребёнка
1698
Мать ребёнка: Ульяна Софонова
Рождение ребёнка
1698
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Ефремова Прасковья Родионова
Мать ребёнка: Ульяна Софонова
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: Ульяна Софонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Софонова
Смерть
1725