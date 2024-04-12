Ефремов Родка Логинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Родка Логинов

Место рождения

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

С 1660 по 1670

Дата смерти

1725

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1660 по 1670

Отец: Ефремов Логинок Иванов

Мать: не указана

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Ефремов Иван Родионов

Мать ребёнка: Ульяна Софонова

Зониха, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Ефремов Логинок Родионов

Мать ребёнка: не указана

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1702

Дочь: Ефремова Прасковья Родионова

Мать ребёнка: Ульяна Софонова

Зониха, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Ефремов Антон Родионов

Мать ребёнка: Ульяна Софонова

Зониха, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Софонова

Смерть
1725
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