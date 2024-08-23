Горская (Клюкина) Мария Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти09.11.1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Терентий Николаевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 25.02.1837
Рождение ребёнка
25.02.1837
Дочь: (Горская) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Горский Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.08.1851
Дочь: (Горская) Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Горский Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1853
Сын: Горский Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Горский Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1855
Отец ребёнка: Горский Василий Иванович
Смерть
09.11.1889