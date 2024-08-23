Горская (Клюкина) Мария Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горская (Клюкина) Мария Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

09.11.1889

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Терентий Николаевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 25.02.1837

Муж: Горский Василий Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1837

Дочь: (Горская) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Горский Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.08.1851

Дочь: (Горская) Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Горский Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1853

Сын: Горский Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Горский Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1855

Сын: Горский Борис Васильевич

Отец ребёнка: Горский Василий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.11.1889
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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