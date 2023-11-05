Волкова Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Питомка Московского Императорского Воспитательного дома
Бракосочетание
25.01.1909 ст.
Капитон Григорьевич Волков (19 лет, 1890 г.р.) и Екатерина Владимировна (16 лет, 1893 г.р.) (питомка Императорского Московского Воспитательного дома), свидетели Егор Федорович Чубакин, Семен Федорович... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1913
Дочь: Волкова Екатерина Капитоновна
Отец ребёнка: Волков Капитон Григорьевич
Свидетели: Гавриил Григорьевич Волков и девица Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
11.05.1918
Сын: Волков Николай Капитонович
Отец ребёнка: Волков Капитон Григорьевич
Крестные: Иван Григорьевич Волков и Анастасия Григорьевна Волкова (девица, дочь Григория Устиновича Волкова)
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Волков Капитон Григорьевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Волков Капитон Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Варвара Капитоновна
Отец ребёнка: Волков Капитон Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Анастасия Капитоновна
Отец ребёнка: Волков Капитон Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Екатерина Капитоновна
Отец ребёнка: Волков Капитон Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Константин Капитонович
Отец ребёнка: Волков Капитон Григорьевич
Смерть
Неизвестно