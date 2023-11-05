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Волкова Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Питомка Московского Императорского Воспитательного дома
Бракосочетание
25.01.1909 ст.

Муж: Волков Капитон Григорьевич

Трухачево, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Капитон Григорьевич Волков (19 лет, 1890 г.р.) и Екатерина Владимировна (16 лет, 1893 г.р.) (питомка Императорского Московского Воспитательного дома), свидетели Егор Федорович Чубакин, Семен Федорович... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1913

Дочь: Волкова Екатерина Капитоновна

Отец ребёнка: Волков Капитон Григорьевич

Трухачево, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Свидетели: Гавриил Григорьевич Волков и девица Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
11.05.1918

Сын: Волков Николай Капитонович

Отец ребёнка: Волков Капитон Григорьевич

Трухачево, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Крестные: Иван Григорьевич Волков и Анастасия Григорьевна Волкова (девица, дочь Григория Устиновича Волкова)
Рождение ребёнка
1921

Сын: Волков Иван Капитонович

Отец ребёнка: Волков Капитон Григорьевич

Трухачево, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Волков Петр Капитонович

Отец ребёнка: Волков Капитон Григорьевич

Трухачево, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Варвара Капитоновна

Отец ребёнка: Волков Капитон Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Анастасия Капитоновна

Отец ребёнка: Волков Капитон Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Екатерина Капитоновна

Отец ребёнка: Волков Капитон Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Константин Капитонович

Отец ребёнка: Волков Капитон Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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