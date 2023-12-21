Ксанаев Руслан Батталович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ксанаев Баттал Кичиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маммеева Фатима Ахмадияевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ксанаев Азамат Русланович
Мать ребёнка: Маммеева Фатима Ахмадияевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маммеева Фатима Ахмадияевна