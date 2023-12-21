Ксанаев Руслан Батталович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксанаев Руслан Батталович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ксанаев Баттал Кичиевич

Мать: Абдуллаева Люаза Дугуевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ксанаев Мурат Русланович

Мать ребёнка: Маммеева Фатима Ахмадияевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ксанаев Азамат Русланович

Мать ребёнка: Маммеева Фатима Ахмадияевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маммеева Фатима Ахмадияевна

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