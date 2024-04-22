Мельниченко (Иваненко) Зиновия Архиповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Бракосочетание
23.01.1844
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9WD-J?i=352&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
13.07.1846
Сын: Мельниченко Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Мельниченко Яков Григорьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T93L-B?i=642&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Мельниченко Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Мельниченко Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Мельниченко Антон Яковлевич
Отец ребёнка: Мельниченко Яков Григорьевич
Смерть
Неизвестно