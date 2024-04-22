Мельниченко (Иваненко) Зиновия Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниченко (Иваненко) Зиновия Архиповна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
23.01.1844

Муж: Мельниченко Яков Григорьевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9WD-J?i=352&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
13.07.1846

Сын: Мельниченко Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Мельниченко Яков Григорьевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T93L-B?i=642&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Мельниченко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Мельниченко Яков Григорьевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Мельниченко Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Мельниченко Яков Григорьевич

Завадовка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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