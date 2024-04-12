Терентий Матвеев
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиПосле 1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Матвей Никитин
Мать: Анна Федорова
Упоминание
1840
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Шатковой (Шитькова, у Казаново)
Бракосочетание
Между 1848 и 1854
Жена: Мария Дмитриева
Упоминание
1848
Упоминание
1854
Смерть
После 1854