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Терентий Матвеев

Место рождения

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

После 1854

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1812 г.р.

Жена

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Матвей Никитин

Мать: Анна Федорова

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Упоминание
1840
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Шатковой (Шитькова, у Казаново)
Бракосочетание
Между 1848 и 1854

Жена: Мария Дмитриева

Упоминание
1848
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Упоминание
1854
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
После 1854
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