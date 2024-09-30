Наппу (Райккерус) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наппу (Райккерус) Мария Ивановна

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.05.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
02.04.1901

Муж: Наппу Иосиф Абрамович

Рождение ребёнка
11.08.1902

Сын: Наппу Абрам Иосифович

Отец ребёнка: Наппу Иосиф Абрамович

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1904

Дочь: (Наппу) Анна-Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Наппу Иосиф Абрамович

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1907

Дочь: (Наппу) Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Наппу Иосиф Абрамович

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1910

Сын: Наппу Иван Иосифович

Отец ребёнка: Наппу Иосиф Абрамович

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1912

Дочь: (Наппу) Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Наппу Иосиф Абрамович

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1914

Сын: Наппу Петр Иосифович

Отец ребёнка: Наппу Иосиф Абрамович

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1917

Дочь: (Наппу) Ольга Иосифовна

Отец ребёнка: Наппу Иосиф Абрамович

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1921

Сын: Наппу Александр Иосифович

Отец ребёнка: Наппу Иосиф Абрамович

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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