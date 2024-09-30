Наппу (Райккерус) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.05.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.04.1901
Рождение ребёнка
11.08.1902
Отец ребёнка: Наппу Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
05.10.1904
Дочь: (Наппу) Анна-Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Наппу Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
14.06.1907
Дочь: (Наппу) Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Наппу Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
15.08.1910
Сын: Наппу Иван Иосифович
Отец ребёнка: Наппу Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
03.10.1912
Дочь: (Наппу) Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Наппу Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
15.02.1914
Сын: Наппу Петр Иосифович
Отец ребёнка: Наппу Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
26.01.1917
Дочь: (Наппу) Ольга Иосифовна
Отец ребёнка: Наппу Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
10.05.1921
Сын: Наппу Александр Иосифович
Отец ребёнка: Наппу Иосиф Абрамович
Смерть
Неизвестно