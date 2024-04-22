von Pfaler (Koukol-Jasnopolsky) Natalia Nikolajevna
Место рождения
Дата рождения12.06.1886
Дата смерти1956
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1886
Отец: Koukol-Jasnopolsky Николай Александрович
Рождение ребёнка
31.08.1904
Сын: Von Pfaler Rostislav
Отец ребёнка: Von Pfaler Frans Teodor Karl Fredrik Josef
Рождение ребёнка
03.04.1906
Дочь: De Schlippe Nathalie
Отец ребёнка: Von Pfaler Frans Teodor Karl Fredrik Josef
Tejen, Ahal Turkmenistan
Рождение ребёнка
18.11.1908
Дочь: Kousoff Svetlana
Отец ребёнка: Von Pfaler Frans Teodor Karl Fredrik Josef
Merv
Смерть
1956
Brussels, Bruxelles Belgium
Brussels, Bruxelles Belgium