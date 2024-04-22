von Pfaler (Koukol-Jasnopolsky) Natalia Nikolajevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Pfaler (Koukol-Jasnopolsky) Natalia Nikolajevna

Место рождения

Гродно, Гродненская область

Дата рождения

12.06.1886

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1886

Отец: Koukol-Jasnopolsky Николай Александрович

Мать: Koukol-Jasnopolsky (korablev) Ekaterina Андреевна

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
31.08.1904

Сын: Von Pfaler Rostislav

Отец ребёнка: Von Pfaler Frans Teodor Karl Fredrik Josef

Рождение ребёнка
03.04.1906

Дочь: De Schlippe Nathalie

Отец ребёнка: Von Pfaler Frans Teodor Karl Fredrik Josef

Tejen, Ahal Turkmenistan
Рождение ребёнка
18.11.1908

Дочь: Kousoff Svetlana

Отец ребёнка: Von Pfaler Frans Teodor Karl Fredrik Josef

Merv
Смерть
1956
Brussels, Bruxelles Belgium
Brussels, Bruxelles Belgium
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