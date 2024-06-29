Щербаков Антон Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Антон Дементьевич

Щербаков Антон Дементьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Щербаков Дементий Григорьевич

Мать: Щербакова (Сальникова) Анна Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 48об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова (Романова) Марья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-24л
Рождение ребёнка
1846

Сын: Щербаков Петр Антонович

Мать ребёнка: Щербакова (Романова) Марья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-23об
Рождение ребёнка
1849

Сын: Щербаков Иван Антонович

Мать ребёнка: Щербакова (Романова) Марья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-24об
Рождение ребёнка
1854

Сын: Щербаков Михей Антонович

Мать ребёнка: Щербакова (Романова) Марья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-24об
Рождение ребёнка
1856

Сын: Щербаков Петр Антонович

Мать ребёнка: Щербакова (Романова) Марья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-24об
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.