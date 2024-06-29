Щербаков Антон Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
ГАСО, рев1834, 48об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-24л
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Щербакова (Романова) Марья Петровна
ГАСО, 179-1-213-23об
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Щербакова (Романова) Марья Петровна
ГАСО, 179-1-213-24об
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Щербакова (Романова) Марья Петровна
ГАСО, 179-1-213-24об
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Щербакова (Романова) Марья Петровна
ГАСО, 179-1-213-24об
Смерть
Неизвестно