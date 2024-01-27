Косарев Kosareff Яков Yacov Севастьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарев Kosareff Яков Yacov Севастьянович

Место рождения

Prochladnoje, Kars, Russian Empire

Дата рождения

14.12.1878

Дата смерти

04.03.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1878

Отец: Kosareff Косарев Sebastian Севастьян Семенович

Мать: Kosareff Косарева Евдокия Ewdokia Dunya Ивановна

Prochladnoje, Kars, Russian Empire
Работа или профессия
Неизвестно
general labor-hauling for 20 years; last worked January 1939 flying
Смерть
04.03.1939
Los Angeles, Los Angeles County, California, United States
Похороны
Неизвестно
Old Cemetery LA
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