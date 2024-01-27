Косарев Kosareff Яков Yacov Севастьянович
Место рожденияProchladnoje, Kars, Russian Empire
Дата рождения14.12.1878
Дата смерти04.03.1939
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1878
Отец: Kosareff Косарев Sebastian Севастьян Семенович
Prochladnoje, Kars, Russian Empire
Работа или профессия
Неизвестно
general labor-hauling for 20 years; last worked January 1939 flying
Смерть
04.03.1939
Los Angeles, Los Angeles County, California, United States
Похороны
Неизвестно
Old Cemetery LA