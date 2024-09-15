Бусаў Аляксандр Іванавіч
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смерти2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: Бусаў Іван Андрэевіч
Мать: Бусава Ганна Іванаўна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2022