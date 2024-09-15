Бусаў Аляксандр Іванавіч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусаў Аляксандр Іванавіч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Бусаў Іван Андрэевіч

Мать: Бусава Ганна Іванаўна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2022

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