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Резниченко Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1891

Дочь: Герасименко (Резниченко) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Резниченко Михаил Никифорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.12.1892

Дочь: Колодий (Резниченко) Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Резниченко Михаил Никифорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.11.1894

Дочь: Резниченко Мотрона Михайловна

Отец ребёнка: Резниченко Михаил Никифорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.01.1897

Сын: Резниченко Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Резниченко Михаил Никифорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.02.1899

Дочь: Резниченко Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Резниченко Михаил Никифорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.01.1902

Сын: Резниченко Иван Михайлович

Отец ребёнка: Резниченко Михаил Никифорович

Нежин, Чернігівська область

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