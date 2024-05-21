Резниченко Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1891
Дочь: Герасименко (Резниченко) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Резниченко Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
14.12.1892
Дочь: Колодий (Резниченко) Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Резниченко Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
11.11.1894
Дочь: Резниченко Мотрона Михайловна
Отец ребёнка: Резниченко Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
02.01.1897
Сын: Резниченко Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Резниченко Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
13.02.1899
Дочь: Резниченко Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Резниченко Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
19.01.1902
Сын: Резниченко Иван Михайлович
Отец ребёнка: Резниченко Михаил Никифорович