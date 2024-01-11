Жарикова Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жариков Анатолий
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жариков Николай Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жариков Николай
Отец ребёнка: Жариков Николай Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Березники, город Березники, Пермский край