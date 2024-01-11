Жарикова Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарикова Анна Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жариков Анатолий

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жариков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Жариков Николай Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жариков Николай

Отец ребёнка: Жариков Николай Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жариков Николай Борисович

Смерть
Неизвестно
Березники, город Березники, Пермский край
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