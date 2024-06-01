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Рекрут Пимен Матвеев

Место рождения

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

1729 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Первый Муж Матвей Родионов

Мать: Евфимия Прокопьева

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1752-1753 Пимена нет МК-1750-1554 записи о рождении нет === ИВ-1754 Пимен 2 ИВ-1755 --- ИВ-1756 Пимин 2 ИВ-1757 Пимин 7 ИВ-1758 Пимин 9 ИВ-1759 Пимин 6 ИВ-1760 Пимин 6 ИВ-1761 Пимин 6 ИВ-1762 Пимин... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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