Рекрут Пимен Матвеев
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Первый Муж Матвей Родионов
Мать: Евфимия Прокопьева
ИВ-1752-1753 Пимена нет МК-1750-1554 записи о рождении нет === ИВ-1754 Пимен 2 ИВ-1755 --- ИВ-1756 Пимин 2 ИВ-1757 Пимин 7 ИВ-1758 Пимин 9 ИВ-1759 Пимин 6 ИВ-1760 Пимин 6 ИВ-1761 Пимин 6 ИВ-1762 Пимин... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно