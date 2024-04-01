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Пелымской Ефим Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Пелымцов (Палынсков) Яков Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Васильев

Мать: Пелымская (Созонова) Марфа Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палымскова Феодора Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пелымской Никита Ефимов

Мать ребёнка: Пелымская (Деревнина) Пелагея Иванова

Бракосочетание
10.02.1821

Жена: Пелымская (Деревнина) Пелагея Иванова

м. 20 ж. 16
Рождение ребёнка
11.03.1832

Дочь: (Палымскова) Дарья Ефимова

Мать ребёнка: Палымскова Феодора Андреева

Рождение ребёнка
10.12.1838

Сын: Пелымской Евгений Ефимов

Мать ребёнка: Палымскова Феодора Андреева

Смерть
Неизвестно

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