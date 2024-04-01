Пелымской Ефим Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелымская (Деревнина) Пелагея Иванова
Бракосочетание
10.02.1821
м. 20 ж. 16
Рождение ребёнка
11.03.1832
Дочь: (Палымскова) Дарья Ефимова
Мать ребёнка: Палымскова Феодора Андреева
Рождение ребёнка
10.12.1838
Мать ребёнка: Палымскова Феодора Андреева
Смерть
Неизвестно