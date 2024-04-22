Усольцев Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Усольцев Яков Титович
Мать: Усольцева Анна Даниловна
Рождение ребёнка
14.07.1875
Сын: Усольцев Владимир Павлович
Мать ребёнка: Усольцева Авдотья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Усольцев Афанасий Павлович
Мать ребёнка: Усольцева Авдотья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Палагея Павловна
Мать ребёнка: Усольцева Авдотья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Усольцева Авдотья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Агафья Павловна
Мать ребёнка: Усольцева Авдотья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно