Усольцев Павел Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсольцев Павел Яковлевич

Усольцев Павел Яковлевич

Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Усольцев Яков Титович

Мать: Усольцева Анна Даниловна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.07.1875

Сын: Усольцев Владимир Павлович

Мать ребёнка: Усольцева Авдотья Павловна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Усольцев Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Усольцева Авдотья Павловна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Палагея Павловна

Мать ребёнка: Усольцева Авдотья Павловна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Усольцева Авдотья Павловна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Агафья Павловна

Мать ребёнка: Усольцева Авдотья Павловна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева Авдотья Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close