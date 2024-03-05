Хохлов Федор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Федор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Пол

Мужской

Отец

Около 1808 г.р.

Мать

Около 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Хохлов Семен Иванович

Мать: Хохлова Аграфена Ивановна

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