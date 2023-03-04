Шихова Евдокия Савинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Шихов Обший Репные
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1741
Сын: Шихов Никифор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Шихова) Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1756