Шихова Евдокия Савинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Евдокия Савинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Шихов Обший Репные

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1741

Сын: Шихов Никифор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Шихова) Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
После 1756

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