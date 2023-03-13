Пелагея Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Ефремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

1779 г.р.
1781 г.р.
1788 г.р.
1788 г.р.
1793 г.р.
1795 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Козлова Василиса

Отец ребёнка: Василий Наумовъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Василий Наумовъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1788

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Василий Наумовъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Василий Наумовъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1793

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Василий Наумовъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1795

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Василий Наумовъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Наумовъ

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