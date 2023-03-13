Пелагея Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Козлова Василиса
Отец ребёнка: Василий Наумовъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Василий Наумовъ
Рождение ребёнка
23.05.1788
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Василий Наумовъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Василий Наумовъ
Рождение ребёнка
09.07.1793
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Василий Наумовъ
Рождение ребёнка
28.10.1795
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Василий Наумовъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Наумовъ