Василий Наумовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Наумовъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Козлова Василиса

Мать ребёнка: Пелагея Ефремова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Пелагея Ефремова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1788

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Пелагея Ефремова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Пелагея Ефремова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1793

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Пелагея Ефремова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1795

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Пелагея Ефремова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ефремова

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