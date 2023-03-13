Василий Наумовъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Козлова Василиса
Мать ребёнка: Пелагея Ефремова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Пелагея Ефремова
Рождение ребёнка
23.05.1788
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Пелагея Ефремова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Пелагея Ефремова
Рождение ребёнка
09.07.1793
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Пелагея Ефремова
Рождение ребёнка
28.10.1795
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Пелагея Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ефремова