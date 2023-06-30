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Кривошеев Василий Самойлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1929

Дата смерти

12.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1929

Отец: Кривошеев Самуил Титович

Мать: Кривошеева Прасковья Тарасовна

Рождение ребёнка
21.07.1955

Сын: Кривошеев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Кривошеева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.07.1962

Сын: Кривошеев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Кривошеева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.07.1962

Дочь: Кривошеева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Кривошеева Мария Ивановна

Смерть
12.05.1994
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