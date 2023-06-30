Кривошеев Василий Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1929
Дата смерти12.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1929
Рождение ребёнка
21.07.1955
Сын: Кривошеев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Кривошеева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1962
Сын: Кривошеев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Кривошеева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1962
Дочь: Кривошеева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Кривошеева Мария Ивановна
Смерть
12.05.1994