Кривошеева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеева Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1929

Дата смерти

22.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1929

Отец: Боярский Иван Степанович

Мать: Боярская Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
21.07.1955

Сын: Кривошеев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Кривошеев Василий Самойлович

Рождение ребёнка
13.07.1962

Сын: Кривошеев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Кривошеев Василий Самойлович

Рождение ребёнка
13.07.1962

Дочь: Кривошеева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Кривошеев Василий Самойлович

Смерть
22.12.1999
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