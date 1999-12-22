Кривошеева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1929
Дата смерти22.12.1999
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1929
Рождение ребёнка
21.07.1955
Сын: Кривошеев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Кривошеев Василий Самойлович
Рождение ребёнка
13.07.1962
Сын: Кривошеев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Кривошеев Василий Самойлович
Рождение ребёнка
13.07.1962
Дочь: Кривошеева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Кривошеев Василий Самойлович
Смерть
22.12.1999