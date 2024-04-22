Кравченко Фетимия
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кравченко Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Кравченко Яков Фёдорович
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кравченко Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Кравченко Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Кравченко Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Кравченко Яков Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно