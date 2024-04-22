Кравченко Фетимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Фетимия

Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Кравченко Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Кравченко Яков Фёдорович

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Кравченко Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Кравченко Яков Фёдорович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Кравченко Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Кравченко Яков Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Яков Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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