Чернова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.12.1932
Дочь: Климова Валентина Илларионовна
Отец ребёнка: Илларион
Смерть
Неизвестно