Чернова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернова Варвара

Чернова Варвара

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.12.1932

Дочь: Климова Валентина Илларионовна

Отец ребёнка: Илларион

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.