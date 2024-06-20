Павленин неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавленин неизвестно

Павленин неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павленина (Назарова) Манефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павленин Петр

Мать ребёнка: Павленина (Назарова) Манефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирьянова Зоя

Мать ребёнка: Павленина (Назарова) Манефа

Смерть
Неизвестно

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