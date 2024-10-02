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Leskinen / Leskin (Pusu) Marija Grigorjevna

Место рождения

Kitelä ort, Pitkäranta, Impilahti

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

08.11.1838

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: Pusu / Puzu / Пузуев Григорий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Leskinen / Leskin Vasilei Grigorjevich (Grigoreinpoika)

Рождение ребёнка
01.08.1821

Сын: Leskinen / Leskin Semen Vasileinpoika

Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Vasilei Grigorjevich (Grigoreinpoika)

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Leskinen / Leskin (Leskinen / Leskin) Akilina Vasileintytär

Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Vasilei Grigorjevich (Grigoreinpoika)

Рождение ребёнка
26.01.1836

Сын: Leskinen / Leskin Grigor Vasiljevich

Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Vasilei Grigorjevich (Grigoreinpoika)

Смерть
08.11.1838

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