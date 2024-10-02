Leskinen / Leskin (Pusu) Marija Grigorjevna
Место рожденияKitelä ort, Pitkäranta, Impilahti
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смерти08.11.1838
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799
Отец: Pusu / Puzu / Пузуев Григорий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1821
Сын: Leskinen / Leskin Semen Vasileinpoika
Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Vasilei Grigorjevich (Grigoreinpoika)
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Leskinen / Leskin (Leskinen / Leskin) Akilina Vasileintytär
Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Vasilei Grigorjevich (Grigoreinpoika)
Рождение ребёнка
26.01.1836
Сын: Leskinen / Leskin Grigor Vasiljevich
Отец ребёнка: Leskinen / Leskin Vasilei Grigorjevich (Grigoreinpoika)
Смерть
08.11.1838