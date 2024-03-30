Самоха Иван Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоха Иван Варфоломеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

С 1869 по 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
09.07.1914 ст.

Жена: Жорова-Самоха Пелагея Георгиевна

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Поручители по жениху: села Журавского Феодор Павлов Турочка и Стефан Георгиев Сергеенко. По невесте: крестьяне села Журавского Иоанн Моисеев Москаленко и Пётр Антоньев Ижока.
Место жительства
Неизвестно
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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