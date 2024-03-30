Самоха Иван Варфоломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.07.1914 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Поручители по жениху: села Журавского Феодор Павлов Турочка и Стефан Георгиев Сергеенко. По невесте: крестьяне села Журавского Иоанн Моисеев Москаленко и Пётр Антоньев Ижока.
Место жительства
Неизвестно
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно