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Фуното/Фонотов/Баркэт Иван Петрович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

09.07.1865

Дата смерти

03.07.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1865

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Варвара Константиновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
03.07.1881
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - лихорадка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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