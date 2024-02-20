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Фуното/Фонотова/Баркэт Варвара Константиновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

19.08.1867

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
23.01.1864

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Поликарп Петрович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
09.07.1865

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Петрович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1865

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
19.08.1867
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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