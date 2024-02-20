Фуното/Фонотова/Баркэт Варвара Константиновна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти19.08.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1846
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
23.01.1864
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Поликарп Петрович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
09.07.1865
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Петрович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1865
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
19.08.1867
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /