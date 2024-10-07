Новогородов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новогородов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Минина (Новогородова) Матрона Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Новогородов Константин Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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