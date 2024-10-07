Новогородов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Минина (Новогородова) Матрона Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Новогородов Константин Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно