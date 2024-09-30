Хуопалайнен (Вяанянен) София Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1797
Дата смерти10.03.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1819
Рождение ребёнка
02.01.1832
Сын: Хуопалайнен Адам Петрович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Георгиевич
Рождение ребёнка
04.10.1837
Сын: Хуопалайнен Иван Петрович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Георгиевич
Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
10.03.1877